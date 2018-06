Apache-held was ’te verdedigend’ voor Ajax

Ⓒ Ministerie van Defensie

Den Haag - Je hoeft geen krachtpatser te zijn om uit te blinken in moed, beleid en trouw. Dat is de boodschap die Defensie uitzendt nu ze de bedeesde Apache-vlieger Roy de Ruiter voordraagt voor de allerhoogste dapperheidsonderscheiding. Op 31 augustus kent de koning deze majoor buiten dienst de Militaire Willems-Orde toe, voor meerdere heldendaden in de ondersteuning van grondtroepen tijdens de missie in Uruzgan.