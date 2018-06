Sietske (35): Ik doneer mijn lichaam levend aan de wetenschap

Sietske Atsma (35) neemt ons mee in haar jacht naar perfectie. Sinds haar twintigste is ze bezig met het 'finetunen' van haar lichaam. Niet omdat ze onzeker of ongelukkig is, maar omdat ze gefascineerd is door de maakbaarheid van het lichaam. ''Ik heb er bijna een project van gemaakt, door mijn lichaam levend aan de wetenschap te doneren. Why not?'' Bekijk haar persoonlijke verhaal op VROUW TV.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik