Phine Steeneken (38) jaagt op wilde dieren. Dat had ze nooit van zichzelf verwacht, maar ze wil het nu absoluut niet meer missen. ''Het doet me wel elke keer wat, vlak voordat ik schiet is er een split second dat ik denk 'jeetje ga ik dit doen'.'' VROUW TV mocht met haar mee op reeënjacht.

