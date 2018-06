Steeds meer migranten over zee naar Spanje

De meeste migranten kwamen uit Guinee, gevolgd door Marokko, Mali en Ivoorkust. Dat blijkt uit cijfers van het Europese grensagentschap Frontex.

In Italië kwamen in mei 4100 mensen aan over zee, ruim 80 procent minder dan een jaar eerder. Via deze route vanuit vooral Libië zijn dit jaar grofweg 13.450 mensen gearriveerd, veel minder dan in 2017. Het betrof vooral Tunesiërs en Eritreërs.

Griekenland minder populair

Ook de zeeroute naar Griekenland was minder populair. In mei kwamen er 4400 migranten aan, 40 procent minder dan een maand eerder. Omdat er in maart en april meer mensen over land de oostkant van Europa binnenkwamen, komt het totaal in de eerste vijf maanden op 19.800, vooral Syriërs en Irakezen.

Het Europese asielagentschap EASO meldde dat het aantal mensen dat in Europa om internationale bescherming vraagt zich stabiliseert op 50.000 per maand. Over de eerste vier maanden waren het er 197.000, minder dan de afgelopen drie jaar, maar wel meer dan in 2014. Syrië, Irak en Afghanistan blijven de belangrijkste herkomstlanden.