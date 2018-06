Boot kapseist op Tobameer, veel vermisten

Ⓒ ANP

JAKARTA - Op het Tobameer in Noord-Sumatra is maandag een ferry met circa tachtig mensen aan boord kort na vertrek gekapseisd en gezonken. Achttien van hen zijn volgens eens reddingswerker gered door boten in de buurt die meteen hulp boden. De Jakarta Post meldde ruim dertig overlevenden. Tientallen opvarenden worden echter nog vermist. Het lichaam van één verdronken passagier is geborgen.