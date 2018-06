Kakelverse Audi A1 oogt veel sportiever

Het huidige model dateert van 2010 en daarmee is de compacte middenklasser liefst acht jaar oud. Audi kon de hatchback niet eerder vervangen, want het moest rekening houden met de productieshuffle die het concern had ingezet. Audi maakt het bestaande model in Brussel en zal de opvolger in Spanje gaan maken. In Spanje rolt momenteel de Q3 van de band, maar die SUV zal in de toekomst uit Hongarije komen. De faciliteit in België neemt de bouw van de E-tron voor zijn rekening. De introductie van de nieuwe modellen diende op elkaar te worden afgestemd, zodat geen van de fabrieken met een enorme productiedip zou komen te kampen.

Spanje

De in Spanje te produceren A1 is groter dan zijn voorganger. De wagenlengte reikt tot 4,03 meter en de breedte en hoogte komen tot achtereenvolgens 1,74 en 1,41 meter. De wielbasis neemt toe, terwijl de overhang vóór en achter afneemt. De nieuwe stijl moet zijn steentje bijdragen aan een krachtig ontwerp. De designafdeling van Audi claimt dat het voor het ontwerp naar de klassieke Sport Quattro heeft gekeken, wat tot uiting moet komen in de C-stijl en het front. Het vooraanzicht kent nu drie kleine uitsparingen boven de grille, net onder de motorkap. Dat is de verwijzing naar het wereldberoemde rallymodel. Volgens een van de designers zijn de drie details, die op de reguliere versies allemaal even groot zijn, een ontwerpoplossing om het anders forse, massief ogende deel tussen de grille en de motorkap te breken.

Personalisering

Het luchtrooster is weliswaar breder dan voorheen, het is ook lager. Daardoor oogt het front laag, wat hem een dynamische uitstraling moet geven. Als je met de ontwerpafdeling praat, geeft iedereen aan dat de A1 de ‘sportiefst ogende auto in zijn klasse’ is. Hij heeft de zware taak de Mini hatchback het vuur na aan de schenen te leggen. De drie- en vijfdeurs Mini worden als grootste concurrenten genoemd. Net als die speels gelijnde Engelsman biedt de A1 veel mogelijkheden om het ex- en interieur te personaliseren. Iets waarin Mini groot is. Voor de A1 heeft Audi ook tal van individuele aankledingsmogelijkheden, zoals gekleurde gordels en exterieurkleur op het dashboard. Het dak kan wederom in een contrasterende kleur uitgevoerd dak worden. Anders dan op het huidige model ligt de overgang naar de oorspronkelijke carrosseriekleur nu bovenaan de C-stijl. Het moet de dynamiek van het design versterken, aangezien het bij het huidige model leek alsof er een dak óp de auto was geplaatst, zo stelt een van de betrokken ontwerpers. Een ander designstijltje zijn de boemeranglichten in de hoeken van de lichtunits vóór en achter. Het moet de auto een brede uitstraling geven.

Achterklep

Binnenin biedt de A1 vijf zitplaatsen. De bagageruimte meet nu 335 liter, waarbij het volume groeit tot 1090 liter wanneer de achterbank wordt neergeklapt. De achterklep ligt dit maal niet op de auto, maar valt tussen de achterlichten. Kleine achterlichten in de laadruimte, die zichtbaar zijn wanneer de achterklep open staat, heeft de tweede generatie A1 niet meer.

Virtuele cockpit

Voor het dashboard kiest Audi alleen voor displays. Een analoog instrumentarium is niet verkrijgbaar. Het basisniveau beschikt over een digitale klokkenwinkel, die optioneel door een virtuele cockpit wordt vervangen. Via het centrale beeldscherm kun je tal van functies bedienen instellingen op basis van persoonlijke smaak wijzigen. Tot de standaarduitrusting behoren zaken als lane departure warning system, lane assist, waarschuwingssysteem voor kruisende voetgangers en fietsers en achteruitrijcamera.

Motorengamma

Bij de marktintroductie zal de A1 in verschillende uitrustingsniveaus, inclusief een S line. Voor de aandrijving bestaat het programma uit een 1,0 liter driecilinder turbomotor met een vermogen van 95 of 116 pk. Daarnaast biedt Audi een 150 pk sterke 1.5-viercilinder aan, alsmede een 2.0-viercilinder met 200 pk. In een later stadium komen er krachtigere versies onder de namen S1 en RS1. Een vermogen van richting de 300 pk zal mogelijk zijn.

