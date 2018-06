Man hackt kaartjessysteem Disneyland Parijs

Ⓒ ANP

PARIJS - Het kaartjessysteem van Disneyland Parijs is gehackt. Het lukte de hacker, die zichzelf Artex noemt, om het FastPass-systeem te kraken. Met die kaartjes kunnen bezoekers de wachtrijen bij attracties in de Disney-parken overslaan. Door te kijken naar de QR-code, lukte het de hacker om een onbeperkt aantal FastPass-tickets in te slaan.