Hostelbrand met zes doden in Nieuw-Zeeland is volgens politie ’verdacht’

WELLINGTON - De omstandigheden rondom een grote brand in een hostel in Nieuw-Zeeland waren volgens de politie „verdacht.” Bij de brand maandag in hoofdstad Wellington kwamen zes menen om het leven. De politie heeft ontdekt dat twee uur voor de fatale brand een bankstel in het gebouw in brand stond.