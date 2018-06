Powerkoppel Beyoncé en Jay-Z meer dan miljard euro waard

Het Amerikaanse artiestenechtpaar Beyoncé en Jay-Z heeft het zakelijk de vleugels uitslaan tot kunst verheven. Ⓒ PictureGroup/REX/Shutterstock

Amsterdam - Op zich niets nieuws, dat artiesten hun inkomsten investeren in luchtjes en kleding. Maar het Amerikaanse artiestenechtpaar Beyoncé en Jay-Z, dinsdagavond te zien in de Johan Cruijff ArenA, heeft het geld verdienen tot kunst verheven. Het powerkoppel is samen ondertussen meer dan een miljard euro waard.