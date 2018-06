Potloodventer moet studentes Huize Potloodventer betalen

Het is niet duidelijk of de man vanwege de naam van de woning opzocht. Dat kon hij zelf ook niet verklaren tijdens de rechtszaak.

’Spelletje aan het spelen’

Zelf zei de man het spel Pokémon Go te spelen, aldus RTV Noord. Hij bevredigde zichzelf in december en januari op straat en in de galerij van een flat, vlak voor het keukenraam van twee studentes. Die schrokken daar erg van.

In acht weken tijd sloeg de man liefst elf keer de hand aan zichzelf. De man was onder invloed van drugs toen hij dat deed.

’Het zal nooit meer gebeuren’

De man zei dat hij aanvankelijk dacht dat de bewoonsters het misschien niet zo erg zouden vinden als hij zijn geslachtsdeel ging tonen. Daar kwam hij echter op terug. In de rechtszaal zei de man dat hij zich schaamt en dat hij tot inkeer is gekomen. „Het zal nooit meer gebeuren.”

De twee studenten voelden zich onveilig door de bezoeken van de potloodventer die ook ’s nachts vaak langskwam. Ook toen de man wist dat er een camera was geplaatst, bleef hij doorgaan.

Taakstraf

Naast de schadevergoeding kreeg de man ook een taakstraf van honderd uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf wegens schennispleging en stalking, aldus het Dagblad van het Noorden.