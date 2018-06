’Pinkpop-slachtoffers zaten midden op de weg’

,,Ik reed niet snel, mede omdat mijn navigatie nog niet functioneerde. Dat was mijn geluk, want daardoor zag ik ze op tijd.

’Stom dat ik niks heb gezegd’

Ik wilde nog een foto van ze maken nadat ik ze was gepasseerd, maar er kwam een tegenligger aan, dus ik heb het laten zitten. Ik vond het na een lange dag ook wel mooi geweest en wilde vertrekken. Achteraf kan ik me wel voor mijn kop slaan dat ik het niet heb gedaan, en dat ik niks heb gezegd.”

Levensgevaarlijke situatie

Schmeitz, die vrij zeker is dat het dezelfde groep betreft, zegt zich uit te spreken ‘uit gevoel van rechtvaardigheid’. ,,Want het was echt een levensgevaarlijke situatie. Er zaten tien tot twaalf mensen op de weg, in donkere kleding ook nog eens. Het leken me alternatieve types, Pinkpop is natuurlijk ook een festival waar mensen van divers pluimage komen. Ik herinner me dat de persoon die het dichtst bij het punt zat waar auto’s aankomen een jong meisje was met paars haar. Ik vrees dat zij het 23-jarige meisje is dat zwaargewond is geraakt.”

De Sittardse zegt veel te hebben meegemaakt met bezoekers tijdens events waar ze optrad. ,,Maar dit nog nooit. Ze konden overal zitten, desnoods op het fietspad, maar niet daar. Het was bizar. Ik dacht eerst nog dat ze op deze manier aan het demonstreren waren. Zo zag het er in ieder geval uit.”

’Hier zijn alleen maar slachtoffers’

Dat er opzet in het spel is, gelooft de dj zeker niet. ,,Natuurlijk moet er goed onderzoek worden gedaan, maar als dit bewust was gebeurd, had de bestuurder van dat busje ze allemaal geraakt. Nu waren het er vier, waardoor ik vermoed dat hij op het laatste moment toch nog is uitgeweken, maar ze niet allemaal heeft kunnen ontwijken. Hij is daarna mogelijk in paniek geraakt. Vreselijk, hier zijn alleen maar slachtoffers gevallen.”

Taxichauffeur: ze zwaaiden nog naar me

Ook een taxichauffeur die getuige was van de fatale aanrijding maandagmorgen in Landgraaf, zegt dat hij vlak voor het incident de slachtoffers op de weg had zien zitten. Dit vertelt chauffeur Haroen Jalili aangeslagen tegen de regionale zender L1. Ook een dj zag de groep zitten.

Zondagnacht reed de taxichauffeur een aantal keren over de weg om klanten op te halen bij camping B op Pinkpop. „Steeds zat er een groep van ongeveer tien personen in een kringetje op de Mensheggerweg”, aldus Jalili. Het leek volgens hem of ze spelletjes aan het doen waren.

„Ze zaten deels op de weg, en deels op het gras. Ze waren de hele avond vriendelijk en zwaaiden nog naar me”, aldus de taxichauffeur.

’Busje vol gas over de rotonde’

De laatste keer zag Jalili een busje opvallend wegrijden. „Toen ik me omdraaide zag ik het busje vol gas de rotonde oprijden.” De chauffeur trof de slachtoffers bloedend op straat aan. „Ik schrok me dood en ben er naartoe gerend.”

Een 35-jarige man uit Heerlen overleed ter plekke. Een 30-jarige man uit Landgraaf en een 26-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Heerlen raakten zeer zwaargewond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bus, een 34-jarige man uit Heerlen, werd maandag in Amsterdam aangehouden.