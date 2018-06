Jongen vast boven op hek

De jongen was aan het voetballen op een het veldje aan het Sint Jozefplein in Geldrop, toen hij dapper besloot in het hek te klimmen. Omwonenden brachten de brandweer op de hoogte. De jongen is uiteindelijk door de brandweer met een ladder uit zijn benarde positie bevrijd. De klauteraar trok veel bekijks in de buurt. Volgens getuigen heeft het kind ruim een half uur op eenzame hoogte gezeten.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik