Kabinet: 350 miljoen voor uitbreiding stations

Reizigers kunnen straks op de trajecten naar bijvoorbeeld Alkmaar, Utrecht, Arnhem en Nijmegen iedere tien minuten de trein pakken. Het Centraal Station krijgt met de uitbreiding negen doorgaande sporen en bredere perrons waardoor een groei mogelijk is van 34 treinen naar 57 treinen per uur. Het station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid met een vijfde en zesde spoor. Zuid wordt vooral aankomststation voor internationaal spoorverkeer.

Van Veldhoven: ,,In de komende 10 jaar komen er in de Randstad nog zo’n 500.000 mensen bij. Station Amsterdam Centraal is een van de drukste stations van Nederland met dagelijks zo’n 200.000 reizigers Deze mensen willen natuurlijk vlot naar hun werk, studie of familie en vrienden kunnen. Amsterdam Centraal moet daarom worden uitgebreid om te kunnen zorgen dat er elke tien minuten een trein komt.''