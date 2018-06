Twee doden en gewonden door schietpartij in Malmö

Dat zegt de politie tegenover de Zweedse krant Aftonbladet. De politie zegt dat het gaat om een 18-jarige man. Vlak voor middernacht meldde de politie op haar website dat een tweede slachtoffer, een 29-jarige man, in het ziekenhuis is overleden.

Over de toestand van de anderen zijn geen mededelingen gedaan. Zweedse media meldden dat de dader, mogelijk vanuit een auto, op mensen schoot die voor een internetcafé stonden. Meerdere gewonden zouden bekenden zijn van de politie.

Getuigen vertelden zeker vijftien schoten te hebben geteld, mogelijk afkomstig uit een automatisch geweer.

De politie zag geen reden groot alarm te slaan. Later liet ze weten dat er geen aanwijzingen waren voor een terreurdaad. „Het is vermoedelijk iets tussen criminelen”, zei woordvoerder Fredrik Bratt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Meerdere ambulances zijn naar de plek van de schietpartij gestuurd. De dader is naar verluidt nog voortvluchtig. Er waren rond het tijdstip van de schietpartij veel mensen op de been die de WK-overwinning van Zweden op Zuid-Korea (1-0) in Rusland vierden.

De politie heeft het gebied rond de plaats van de schietpartij afgesloten.