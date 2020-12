Bruls: alle verloven politie en brandweer ingetrokken tijdens jaarwisseling

Dat heeft Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, maandagavond gezegd na afloop van een onlinevergadering van de burgemeesters. „Het is tot nu toe op de meeste plekken rustiger dan andere jaren”, aldus Bruls. „Maar dat kan ook stilte voor de storm zijn. We houden met alle scenario’s rekening, ook met agressie over het vuurwerkverbod en de coronabeperkingen die juist tijdens de jaarwisseling tot uiting komt.”

De burgemeesters zijn volgens Bruls aangenaam verrast over het succes van het inleveren van vuurwerk. Dat leek zich eerst te beperken tot de grote steden, maar inmiddels zijn in grote delen van het land inzamelingsacties georganiseerd. Ook de komende dagen kunnen vuurwerkbezitters hun knalwerk nog veilig inleveren. „We verwachten nog heel veel kilo’s binnen te krijgen. Want met vuurwerk moet je je dit jaar echt niet op straat vertonen”, zegt de beraadsvoorzitter.