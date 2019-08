Schietpartij in moskee Noorwegen

In het gebedshuis kwam niemand om het leven, een persoon raakte gewond. De verdachte werd in de moskee overmeesterd voordat de politie arriveerde. Daarop werd hij gearresteerd. De politie gaat alle agenten in Oslo en omgeving bewapenen na het incident. Bærum ligt vlakbij de Noorse hoofdstad.

Moslims vieren dit weekend het Offerfeest. Daarom waren veel mensen bijeen in de moskee.

De politie meldde op een persconferentie dat de verdachte een Noor is die uit de omgeving komt. Het zou gaan om een witte man van ongeveer 20 jaar oud. Het enige slachtoffer in de moskee zou een oudere man zijn. Het is nog onduidelijk of hij is neergeschoten of gewond raakte tijdens een worsteling.

Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt.