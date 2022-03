Amerikaanse onderzoekscommissie: Trump overtrad mogelijk de wet

De onderzoekscommissie had de conservatieve advocaat John Eastman een dagvaarding gestuurd om duizenden emails te overhandigen, waaruit zou blijken dat Eastman had geprobeerd voormalig vicepresident Mike Pence te overtuigen om op 6 januari de verkiezingsresultaten niet te bevestigen. Eastman weigerde vanwege zijn geheimhoudingsplicht als advocaat de emails te overhandigen, meldt The Washington Post.

De onderzoekscommissie maakt in de woensdag publiek gemaakte rechtsdocumenten bezwaar tegen dat argument en schrijft dat het vermoedt dat Trump en bepaalde leden van zijn campagneteam aan criminele samenzwering hebben gedaan om fraude te plegen tegen het land. „De feiten die we verzameld hebben suggereren sterk dat de emails van Eastman zullen laten zien dat hij Donald Trump heeft geholpen een corrupt plan uit te voeren”, schreven commissieleden Bennie Thompson en Liz Cheney volgens de krant in een verklaring.

De corruptie zou te maken hebben met het tellen van alle stemmen in het electoraal college en met het verhinderen van de overdracht van de macht op 20 januari 2021.

De onderzoekscommissie heeft zelf niet de autoriteit om een aanklacht in te dienen maar geeft aan dat het overweegt het bewijs te overhandigen aan het ministerie van Justitie.

Dat zou gezien worden als symbolische actie, maar mogelijk zou het ook de druk op minister van Justitie Merrick Garland kunnen opvoeren om Trump officieel aan te klagen.