Homoactivisten doodgeschoten in Mexico

De voorzitter van de antidiscriminatieraad Jacqueline L’Hoist Tapia veroordeelde deze gruwelijke misdaad maandag ten zeerste en wil dat in deze zaak de onderste steen boven komt. Ook de Partij van de Democratische Revolutie (PRD) vindt dat deze moord niet mag ondergaan in de geweldsgolf die Mexico overspoelt. Zaterdag is in Mexico-Stad de Gay Pride-parade.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik