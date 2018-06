Haarspektakel barst los naarmate WK vordert

De blonde lokken van Neymar (Brazilië) zorgden op sociale media voor veel commentaar. Sommigen vergeleken het kapsel met spaghetti. Ⓒ AFP

Amsterdam - Voetballers en opvallende kapsels: de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie tijdens het WK op méér haarspektakel had gehoopt dan op de ’spaghetticoupe’ van Neymar, kan mogelijk verder in het toernooi zijn hart ophalen. Sterrenkapper Hanni Hanna: „Het WK is net een soort gala, iedereen wil er op zijn mooist uitzien.”