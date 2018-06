Woede en verdriet om flattragedie

De vrouw, die volgens buren tussen de 40 en 50 jaar oud was, werd onlangs onwel of kwam te vallen waarna ze overleed. Haar dochter, die ongeveer 13 jaar oud was, kon niet praten en was aan een rolstoel gekluisterd. Zij kon niet om hulp roepen en overleed volgens de politie korte tijd later. Volgens bewoners moet het tweetal tenminste een week dood in hun woning op de zevende verdieping hebben gelegen.

De meeste bewoners in de flat waren al bang dat deze tragedie zich had afgespeeld. „Mijn grootste angst is dat die moeder wat is overkomen en dat het kind aan haar lot is overgelaten. Ik wil er niet aan denken wat er met dat meisje is gebeurd”, vertelt een directe buurvrouw.

De moeder en dochter van Surinaams-Hindoestaanse afkomst werden zondagmiddag door de politie gevonden nadat een neef aan de bel had getrokken. „Haar neef stond dit weekend bij mij op de stoep. Hij had al twee weken lang geprobeerd om in contact te komen met de bewoonster. Maar dat was niet gelukt. Ik heb hem geadviseerd de politie te bellen. Dat heeft hij uiteindelijk gedaan”, vertelt een andere buurvrouw.

De vrouw woonde met haar dochter ongeveer tien jaar in de flat. „Ze kwamen uit Groningen. Veel contact hadden we niet met haar. Ze leefde heel teruggetrokken, wilde ook geen contact. Ze stond er helemaal alleen voor met haar zwaar gehandicapte dochter. Elke ochtend bracht ze haar dochter naar beneden. Die werd opgehaald door een busje om naar een dagverblijf te gaan.”

Omdat de vrouw zo weinig contact had met de bewoners, is het de buren ook niet opgevallen dat de vrouw en haar dochter niet buiten kwamen. „Ik weet niet eens hoe ze heet”, vertelt de directe buurvrouw.

Ook klinkt er woede in de flat. „Vorige week stond het busje dat de dochter ophaalde elke dag voor de deur. Ze belden aan, maar toen ze geen gehoor kregen, gingen ze gewoon weg. Waarom hebben zij de politie niet gewaarschuwd?”, vragen buren zich af.

Bij de liften op de zevende verdieping hebben bewoners een herdenkingsplekje ingericht. „Het is zo onwerkelijk. Ik hoop dat ze nu samen in de hemel zijn waar ze geen pijn meer lijden”, aldus een buurvrouw.