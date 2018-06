Achterhoek kan eindelijk bellen

De paar honderd bewoners van het gehucht vieren feest. Buurtgenote Marleen Tijsterman is het stralend middelpunt.

Vijf jaar geleden strompelde een zwaargewonde wandelaar het woonerf van Tijsterman in Woold op. Tijsterman, verpleegkundige, had direct in de gaten dat het flink mis was: de wandelaar had een slagaderlijke bloeding, een zware hersenschudding en een verbrijzeld been. De inwoonster van Woold greep direct haar mobiel en belde 112. Echter: verbinding was niet mogelijk. Geen bereik. Dat euvel had de wandelaar zelf, vlak na zijn val, eveneens ondervonden.

Voor Tijsterman was de maat vol.

Geen mast in de tuin

„De volgende dag ben ik een actie gestart. Ben de buurt in gegaan. Heb gesprekken gevoerd. Met de gemeente. Met KPN. Met iedereen die iets over de mast te zeggen had.” Toch was de grote wens van de buurtschap niet direct gerealiseerd. „Iedereen hier wilde zo’n mast. Maar niemand wilde ’m in de achtertuin.”

Het resultaat mag er vijf jaar later zijn. Een onopvallende 4G-mast. In donkergroene schutkleur, aan de rand van het bos. „Wie niet weet dat daar een mast staat, fietst er zo aan voorbij.”

De nieuwe mast bracht vorige week direct uitkomst. „We hadden in Woold ineens stroomuitval. De gewone telefoon werkte dus ook niet. Gelukkig hadden we nu snel 4G, ik kon bellen. Daardoor was het euvel vlot verholpen.”

De nieuwe mast in Woold wordt woensdag middels een buurtfeest met notabelen officieel ingewijd. Met de onfortuinlijke wandelaar liep het uiteindelijk goed af.