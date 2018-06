Kim Jung-un spreekt met Xi Jinping in Peking

Het is het derde bezoek van Kim aan China sinds maart. Kim Jong Un werd vergezeld door zijn vrouw Ri Sol-ju. Naar verluidt blijft hij twee dagen in het buurland.

De Chinese staatstelevisie meldde niet wat de twee leiders bespraken. Waarnemers gaan ervan uit dat de Noord-Koreaanse leider de Chinezen dinsdag informeerde over de resultaten van de top met de Amerikaanse president Donald Trump vorige week in Singapore en de voortgang daarvan.

Kim weet dat hij met de steun van de Chinezen resoluter kan optreden tegen Washington. Noord-Korea hoopt dat de internationale sancties tegen het land zo snel mogelijk worden opgeheven. Terwijl de VS na de bijeenkomst in Singapore duidelijk hebben gemaakt dat dit alleen mogelijk is na een volledige denuclearisatie, had China al eerder gepleit voor een versoepeling van de sancties.