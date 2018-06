’Boeren willen vernieuwing in de landbouw’

In een grote enquête kregen boeren uit verschillende sectoren vragen over hun eigen welzijn, de landbouwsector en hun verwachtingen van de toekomst. Het merendeel verlangt naar hervormingen in de landbouw.

Tachtig procent wil overstappen op natuurlijke landbouwmethoden en bijna de helft wil dat zelfs binnen tien jaar doen. Dat is in de ogen van de boeren niet alleen beter voor het milieu, maar ook winstgevender. Van de ondervraagde boeren was op het moment 6 procent biologisch.

’Niet goed vertegenwoordigd’

Uit de rondvraag bleek ook dat 90 procent zich niet goed vertegenwoordigd voelt door landbouworganisaties en evenmin door de politiek. Minister Carola Schouten (Landbouw) krijgt het rapportcijfer 6,4. Driekwart vindt dat het vak twintig jaar geleden aantrekkelijker was.

Professor Han Wiskerke van de universiteit in Wageningen, die het onderzoek begeleidde, zegt in de krant dat de resultaten het begin kunnen zijn van nieuw landbouwbeleid.