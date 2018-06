Zoektocht overlevenden Tobameer hervat

„Veel mensen melden vermiste familieleden”, aldus een zegsman van de reddingsdiensten.Het slechte weer bemoeilijkt de operatie. De circa honderd reddingswerkers hebben last van regen en golven van zo’n 2 meter hoog.

Ferry kapseisde en zonk

Op de ferry was plek voor zestig mensen, maar er waren veel meer mensen aan boord toen het veer maandag kort na vertrek kapseisde en zonk. Zeker achttien mensen konden worden gered door boten in de buurt. Het lichaam van één verdronken passagier is geborgen.

Het schip kwam in problemen toen het in slecht weer op weg was gegaan van Simanindo naar Tigaras. Het is onduidelijk of ook buitenlanders op de verongelukte veerboot zaten.