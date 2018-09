’Mentale druk op jongeren neemt gevaarlijke vormen aan’

Studenten in de collegebanken. Ⓒ DIJKSTRA BV

De mentale druk op jongeren en jongvolwassenen neemt dusdanig toe dat hun gezondheid eronder dreigt te lijden. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat dinsdag verschijnt over de toekomst van de gezondheid in Nederland, zo meldt de Volkskrant.