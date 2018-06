Vorig jaar 16 miljoen mensen ontheemd geraakt

Het totaal aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is, was tegen het einde van 2017 68,5 miljoen. Volgens UNHCR is dat voor het vijfde jaar op rij een recordaantal, vooral veroorzaakt door conflicten in onder meer Congo, Zuid-Soedan en Myanmar.

Turkije vangt meeste vluchtelingen op

Van de 68,5 miljoen vluchtelingen en asielzoekers, waren er 40 miljoen eind 2017 ontheemd in eigen land en meer dan 25 miljoen zochten hun heil elders. Nog eens ruim 3 miljoen mensen wachtten een asielaanvraag af. Turkije vangt volgens de UNHCR de meeste vluchtelingen op, namelijk 3,5 miljoen. Afgezet tegen het aantal inwoners per land geldt Libanon als het land dat de meeste vluchtelingen opvangt.

Ondanks dat het aantal ontheemden blijft groeien, houdt de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen hoop. Volgens Filippo Grandi bevindt de internationale gemeenschap zich op een keerpunt en wordt er door landen gewerkt aan een manier om doortastender te handelen tijdens vluchtelingencrises.