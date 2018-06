'Helft vrouwelijke festivalbezoekers maakt #MeToo mee'

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met Festileaks. In totaal werden er 1086 jonge festivalgangers tussen de 16 en 34 jaar ondervraagd.

’Opeens stevige hand in je kruis’

„In de menigte voor het podium ineens een stevige hand in je kruis voelen. Tegen de tijd dat je om kunt draaien is de persoon verdwenen”, vertelt een deelneemster. Veel ondervraagde vrouwen geven aan dat het niet eenmaal, maar vaker gebeurt: „Ik heb al honderd verschillende vervelende opmerkingen gehoord en heb op zeker vijftig verschillende manieren een hand op mijn lichaam gevoeld die daar niet thuishoort.”

Van de ondervraagde mannen geeft bijna één op de tien (9%) aan dat ze te maken hebben gehad met gedrag dat hun grenzen overschreed.

Geen décolleté meer of uitdagende kleding

Opvallend is dat één op de vijf vrouwen (22%) zegt bewust haar eigen gedrag aan te passen om te voorkomen dat ze te maken krijgen met ongewenst seksueel gedrag. Bijvoorbeeld door zich niet te schaars te kleden en niet alleen rond te lopen op het festivaterrein.

Volgens de jonge festivalbezoekers kunnen festivalorganisaties betere maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Zo kan de organisatie een duidelijk meldpunt creëren op het festivalterrein (44%) of online via de festival app of WhatsApp (32%), kunnen er meer beveiligers ’in burger’ worden ingezet (35%) en moeten de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag duidelijker worden gecommuniceerd op het festivalterrein (30%).

’Niet erg genoeg’

Nu maakte slechts 9% van de bezoekers die iets meegemaakt hebben hier melding van bij de organisatie. De grootste groep deed geen melding omdat ze dachten dat het incident niet erg genoeg was of omdat ze het idee hadden dat de dader toch niet gepakt wordt.

Aan het onderzoek deden 1086 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee in de leeftijd van 16 tot 35 jaar. Het onderzoek vond plaats van 6 tot en met 13 juni 2018. 3Vraagt is onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel en stuurt circa eens per maand een vragenlijst aan leden tussen de 16 en 34 jaar.