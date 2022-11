Flinke plus voor pensionado’s: BpfBouw komt met verhoging van bijna 15 procent

Woensdag maakt het pensioenfonds BpfBouw bekend dat de pensioenen in 2023 met bijna vijftien procent stijgen. Met deze uitzonderlijke verhoging blijven de uitkeringen van het fonds in het spoor van de stijgende prijzen van dit jaar.

„De achterstallige koopkrachtdaling van de afgelopen jaren wordt niet ingehaald”, zegt directeur David van As. „Maar ik ben heel blij dat de 800.000 deelnemers van ons fonds positief nieuws krijgen voor komend jaar.”

Eerder al maakten de fondsen Zorg&Welzijn en PMT bekend dat ook zij de pensioenen opvoeren, het zogeheten indexeren. Bij deze drie fondsen zijn gezamenlijk ruim een miljoen gepensioneerden aangesloten. In de loop van de komende dagen maken andere fondsen hun zogeheten indexatie bekend.

Rente

De pensioenen kunnen omhoog omdat de financiële positie van de fondsen in 2022 flink is verbeterd, hoofdzakelijk door de gestegen rente. Naast de hogere uitkering van het fonds kunnen gepensioneerden ook rekenen op een stijging van hun AOW, omdat ook deze wordt geïndexeerd: in 2023 gaat deze met 10,15 procent omhoog.

PMT, één van de fondsen voor de metaal, laat het pensioen per 2023 met 4,2 procent stijgen. Bij dit fonds zijn 240.000 gepensioneerden aangesloten. Het fonds voor de zorg en de welzijnssector, PFZW, heeft besloten tot zes procent meer pensioen. Daar profiteren 550.000 gepensioneerden met ingang van 1 januari meteen van. Maar ook iedereen die nu nog pensioen opbouwt, de werkenden, ziet zijn aanspraak op het pensioen in de toekomst stijgen met deze percentages.

De mededeling van het pensioenfonds voor de bouw, BpfBouw, komt vandaag als grootste knaller. Met één klap worden de pensioenen met 14,52 procent verhoogd. Net als de andere fondsen had BpfBouw in de loop van dit jaar de pensioenen al wat laten stijgen. Directeur David van As van BpfBouw: „We zijn heel blij, het is een significante stijging. En de hoogste van de grote vijf pensioenfondsen tot nu toe”, voegt hij toe. „Maar daar gaat het natuurlijk niet om.” Wat hij wil zeggen, is dat hij trots is dat het pensioenfonds voor medewerkers in de bouw er zo goed voorstaat dat ze zo veel kunnen indexeren.

Beleggingsstrategie

Dat pensioenfonds Bouw deze stap kan nemen, is volgens Van As te danken aan hun beleggingsstrategie: „Vastgoed, private equity, voorzichtige rente-afdekking en hedgefondsen. Die mix heeft het goed gedaan.” Ook al lijkt de vastgoedsector in wat zwaarder weer te komen, Van As vertrouwt op de bouw, waar het fonds zelf actief in is. „Vastgoed is altijd lonend. Zolang er mensen zijn, zijn er woningen nodig. En we hebben altijd de huren nog als blijvende inkomstenbron.”

De verhoging van zowel AOW als de uitkering van de pensioenfondsen is voor ouderen van groot belang. Ook zij hebben te maken met de snel stijgende prijzen, variërend van boodschappen tot de gasrekening. De algemene prijsstijging, de inflatie, komt over 2022 waarschijnlijk uit op ongeveer twaalf procent en zal volgend jaar hoog blijven met zo’n acht procent, zo verwacht het Internationaal Monetair Fonds.

Naast de drie grote fondsen PFZW, PMT en BpfBouw, komen deze weken ook de meeste andere pensioenfondsen met hun besluit over aanpassing van de pensioenen aan de stijgende prijzen, de zogeheten indexatie.

De fondsen kunnen eindelijk indexeren, omdat ze een betere financiële positie hebben door de hogere rente. Bovendien heeft het kabinet besloten dat de regels voor fondsen iets worden versoepeld omdat over een paar jaar een nieuw pensioenstelsel wordt ingevoerd. In aanloop daarnaartoe mogen pensioenfondsen sneller indexeren.