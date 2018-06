Gemeente wil boom pal voor ingang kroeg: ’Dit is te zot voor woorden’

Wijkorganisatie Het Oude Centrum vindt de situatie verbazingwekkend. „Wat is hier de bedoeling van?”, zegt voorzitter Karlijne Scholts.

„Dit is voor het zittend publiek op het terras en mensen die over de stoep lopen geen doen. Dit is duidelijk achter de tekentafel bedacht. Het stadhuis zit om de hoek, waarom lopen de ambtenaren niet even langs om te kijken of dit wel kan?”

De Stationsweg, Hoefkade en de Wagenstraat worden opgeknapt onder de noemer Rode Loper. Vergroening is hierbij het belangrijkste speerpunt.

’Ik heb niets tegen bomen’

„Ik heb niets tegen bomen”, zegt Mittertreiner. „Maar ik vrees dat klanten die afhankelijk zijn van een scootmobiel door de boom moeilijk in en uit de kroeg komen.”

De café-uitbater heeft een speciale oprijplaat voor mensen in een rolstoel. „Maar als die boom er straks staat, kunnen zij de draai niet meer maken.”

Ook vreest Mittertreiner irritaties voor de deur, omdat de boom een interessante parkeerplek kan zijn voor fietsers en scooterrijders.

„En ik heb geen tijd om de hele dag politieagent te spelen.”

Hij denkt dat de het beter is om de boom op een andere plek te plaatsen. „Dat is de slimste oplossing, want schijnbaar kan de boom niet meer naar links worden verplaatst vanwege leidingen.”

Mittertreiner steekt ook de hand in eigen boezem. „Ik ben niet naar de inspraakavond geweest, dus misschien is het ook een beetje mijn eigen schuld.”

Vanuit de gemeenteraad krijgt de kroegbaas steun. Groep de Mos-raadslid Ralf Sluijs stelt vragen aan het college over de boomkwestie.

’Te zot voor woorden’

„Tussen tekentafel en trottoir zit nog een wereld van verschil, dat blijkt maar weer. Wij juichen de komst van bomen absoluut toe, maar deze plek is te zot voor woorden. Tegen de irritaties die dit gaat oproepen, weegt de vreugde van de boom niet op”, zegt Sluijs.

Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat het lastig is om nog wijzigingen aan te brengen in dit stadium van de werkzaamheden. De voorbereidingen zijn al getroffen.

„Desondanks vindt wethouder Richard de Mos het belangrijk om naar ondernemers te luisteren. Daarom gaat hij, zónder toezeggingen te doen”, zo benadrukt de woordvoerster, „navragen of een verplaatsing mogelijk is.”