Vader Diego (10) houdt vast aan onschuld

Onze verslaggeefster Saskia Belleman was bij de zaak aanwezig en deed verslag via Twitter. Haar tweets lees je terug onder aan dit bericht.

S. belde op 1 maart vorig jaar in paniek de politie. Die zag de jongen aangekleed op het ouderlijk bed liggen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft S. zijn zoon met voorbedachten rade om het leven gebracht door hem te wurgen.

De rechtbank heeft S. dinsdag uitgebreid ondervraagd over zijn bewegingen in de bewuste nacht. Want hoewel hij zegt de hele nacht te hebben geslapen, is zowel zijn telefoon als die van Diego de hele nacht actief geweest. S. zei dat niet te kunnen verklaren.

Volgens S. zou hij de volgende dag met Diego naar Spanje vertrekken, zonder medeweten van de moeder van de jongen. Die sliep de bewuste nacht voor het eerst niet thuis, omdat ze relatieproblemen hadden. ,,Je hebt mijn vertrek afgestraft met de dood van Diego'', zei de moeder in felle bewoordingen tegen de verdachte toen ze het woord mocht voeren.

Volgens een psycholoog die S. heeft onderzocht, had de man een ,,rancuneuze, allesvernietigende reactie die voortkwam uit krenking omdat zijn vrouw hem verliet''. Tegen zijn dochter had S. gezegd dat hij ,,naar de sterretjes'' ging en Diego het liefst wilde meenemen. Zijn ouders ontvingen daags na het drama een brief waarin S. spijt betuigt. ,,Diego wilde per se mee, het is beter zo.''

In het bloed van Diego is een sterk kalmerend middel gevonden. S. ontkende dat hij het heeft toegediend, hoewel hij enkele dagen eerder had gezocht op doseringen van het middel.

De moeder heeft een schadeclaim ingediend van 45.000 euro, voor de (onverzekerde) begrafenis en immateriële schade.

Buurtbewoners woest

De dood van Diego zorgde begin vorig jaar voor woede, onbegrip en afgrijzen in Dordrecht. „Het is allemaal zo erg. „Ik kan er niet over praten”, stamelde zijn opa. Buurtbewoners konden hun emoties amper de baas. „Ik hoop nog altijd dat Marcel onschuldig is”, zei een omwonende. „Misschien tegen beter weten in. Het overlijden van een kind van tien is al een drama, maar als zijn vader daarbij een rol heeft gespeeld is dat onverteerbaar.”

Donderdag gaat de zitting verder en komt de officier van justitie met een strafeis.