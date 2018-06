Satudarah-kopstuk Michel B. op vrije voeten

Hij moet onder meer zijn paspoort inleveren, een borgsom betalen, een enkelband dragen en zich inschrijven bij de gemeente Enschede.

Tegen B., een van de oprichters van de motorbende, was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Samen met hem staan nog vier andere bestuurders terecht. Ze worden verdacht van deelname aan criminele organisatie en wapenbezit.

In de rechtbank was opvallend veel politie aanwezig, geüniformeerde en recherche met ’oortjes’. Michel B. werd bij binnenkomst hartelijk verwelkomd door zijn motorbroeders. Ondertussen klagen de advocaten over het enorme dossier van het OM. Ze willen meer tijd.

De advocaat van B. gaf aan dat er weinig bewijs was tegen hem. Contant geld werd gebruikt om ’feestjes en begrafenissen’ te betalen, want B. ’boert goed, om zo te zeggen’. Verder heeft hij geen sturende rol gespeeld in ’stokoude’ zaken.

En die vlucht voor justitie? B. was aan het skiën in Gerlos toen hij aangehouden werd. Het was dus geen vlucht als verdachte voor politie en justitie: half Nederland komt daar, aldus advocaat Blonk.

De raadsman benadrukt verder dat zijn cliënt nergens bij betrokken was, maar wel mede-oprichter is, en na een ’bad standing’ uit de chapter werd gezet. „Leiding geven aan een club is nog geen leiding geven aan een criminele organisatie.”

Verslaggever Mark Mensink deed live verslag via Twitter. Lees zijn tweets terug: