ADM wil stad dagen

Dat blijkt uit stukken die De Telegraaf heeft ingezien. Zo komt naar voren dat een al in november vorig jaar opgesteld rapport van hoogleraar Rieme-Jan Tjittes plots aanleiding zou moeten vormen voor een spoedprocedure bij de rechtbank. Tjittes liet vorig jaar weten te twijfelen of de plannen van Koole Maritiem binnen het zogeheten ’kettingbeding’ passen.

Daarin is opgenomen dat alleen scheepsbedrijven zich op het ADM-terrein mogen vestigen. Eerder lieten de huisadvocaat van de gemeente en een andere deskundige, prof. mr. Marc Loth, juist weten dat de beoogde activiteiten die Koole op het terrein wil uitvoeren wél binnen de regels vallen.

Hoger beroep

De stukken worden toegevoegd aan het dossier dat volgende week dinsdag bij de Raad van State wordt behandeld. Dan staan het hoger beroep van de geweigerde kapvergunning en het hoger beroep van de geweigerde handhaving op het terrein op de rol. Meerdere bedrijven hebben aangegeven het ADM-terrein te willen gebruiken voor bedrijfsactiviteiten.

Eerder oordeelden hogere rechters, onder andere bij de Raad van State, dat de krakers van het terrein in het Westelijk Havengebied weg moeten als de vergunningen verleend zijn voor de nieuwe bedrijven. De RvS vermeldde ook dat de krakers „doorgaan met zoeken naar alternatieve huisvesting, waarbij van belang wordt geacht dat de bewoners erkennen dat het gebruik van het terrein eindig is.”

’Schadeloosstelling’

De ADM’ers vinden nu dat voor een ’schadeloosstelling’ een vervangende woonruimte het meest in aanmerking komt, mocht er ontruimd gaan worden. De stad stelde voor 4 ton al een terrein in Amsterdam Noord beschikbaar voor de krakers. Dit is een tijdelijke locatie, vanwaar door de krakers gezocht kan worden naar vervangende woonruimte. De wensen van de krakers leiden tot onbegrip bij VVD en FvD.

Marianne Poot (VVD): „Dat krakers vragen om naleving van de wet is natuurlijk de omgekeerde wereld. Ze traineren en vertragen hun onvermijdelijke ontruiming. Hopelijk pakt het college snel door en kan het terrein banen gaan opleveren.” FvD’er Annabel Nanninga wil dat alle hulp en samenwerking vanuit de gemeente moet worden opgezegd. „FvD wil onmiddellijke ontruiming van het terrein zodat de eigenaar het kan verhuren en er gewerkt kan worden.”