Astronomische zomer start met schaapscheerderskou

Vooral het zuidwesten maakt kans op wat zon, aldus Weeronline. Vrijdag wordt het nog frisser met hooguit 14 tot 17 graden. Normaal is het 18-23 graden. De lente eindigt juist volop zomers. Morgen wordt het vrij zonnig en in het binnenland 25 tot 28 graden.

Wolkenvelden

Donderdag, de start van de zomer, zoekt de wind de noordwesthoek op en wordt koele lucht vanaf de Noordzee over ons land geblazen. Er trekken veel wolkenvelden over en soms valt wat (mot)regen, met name in het noordoosten. Later op de dag breekt vooral in het zuidwesten de zon door.

Liefhebbers van koel zomerweer kunnen hun hart ophalen. Het is flink kouder dan normaal met 14 graden op de Wadden en lokaal 19 in Limburg. Omdat er veel wind staat voelt het nog een stuk frisser aan. Op de Wadden waait het zelfs krachtig tot hard, 6 à 7 Bft.

Temperatuur wordt nog lager

Vrijdag valt de temperatuur nog lager uit met hooguit 14 graden in het noordwesten en 17 in het zuidoosten. Er is vrij veel bewolking en vooral in het noordoosten kan wat motregen vallen. In het zuidwesten breekt af en toe de zon door. De stevige wind maakt het dan onaangenaam.

Het is donderdag en vrijdag op veel plaatsen ruim 10 graden kouder dan morgen. De lente eindigt namelijk met flink wat zonneschijn en zomerse temperaturen. Het kwik stijgt naar 25 graden in Utrecht, 27 in het oosten en zuiden en maar liefst 28 graden in Limburg en het oosten van Brabant. In de kustprovincies is het een stuk minder warm met 20-22 graden op de stranden en 23 of 24 graden landinwaarts.