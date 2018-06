’Boete voor straatafval naar 280 euro’

Vandaag stuurt hij een brief naar minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) waarin hij vraagt om de afvalboete van 140 euro te verhogen naar 280 euro. Een slotoffensief van een jarenlang pleidooi bij zijn afscheid als wethouder.

Eerdmans’ partij Leefbaar Rotterdam kwam weer als grootste uit de bus bij de gemeenteraadsverkiezingen maar werd buitenspel gezet bij de coalitievorming. Eerdmans hoopt met zijn laatste actie als wethouder te zorgen voor de verdubbeling van de strafmaat.

„We hebben miljoenen extra geïnvesteerd als gemeente tegen afval op straat. Van preventie tot voorlichting, extra legen van containers, meer toezicht. We houden speciale controle-acties, handhaven zelfs undercover. Maar er is een klein deel van de bevolking dat standaard asociaal gedrag blijft vertonen. En we kunnen dit niet alleen oplossen.’’

Ondanks eerdere lobbypogingen bij het Rijk en ook binnen de G4, de vier grote steden in de Randstad, is de boete nog altijd niet aangepast. Alleen de gemeente Den Haag steunde Eerdmans volledig in zijn pogingen de boete te verhogen. „Daarom doe ik nu deze persoonlijke oproep aan minister Dekker.’’

Volgens Eerdmans interesseert mensen de boete momenteel niet door het gebrek aan pakkans en het te lage bedrag. „De strafmaat moet net als in Singapore omhoog. Straffen werken als ze afschrikwekkend zijn.’’

Wie daar zijn afval bewust op straat deponeert mag duizend dollar aftikken bij het eerste vergrijp. De tweede keer is dat het dubbele inclusief een werkstraf. De straten zijn er schoner dan in Rotterdam.

„Let wel, het gaat me om de doelbewuste vervuilers. Die klakkeloos hun vuil op straat gooien terwijl de prullenbak er vlak naast staat. Het gaat niet om een omaatje die een snippertje papier van haar pepermuntje op straat laat vallen en er een boa vanachter een boom toeslaat’’, duidt Eerdmans.

Hij stelt daarom voor aan de minister om er, net als zijn voorganger Ivo Opstelten ’hufterboetes’ van te maken. Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder vergunning en het niet stoppen bij een zebrapad werden onder diens bewind fors duurder. Daar moet tegenwoordig 370 euro voor worden betaald.

„We moeten dit verkeerde gedrag gaan afstraffen. En het mooie is dat als de minister het aanpast het per gemeente aangepast kan worden. Niet iedere gemeente hoeft het dan te wijzigen, daar kun je voor kiezen in de APV. Maar ik denk dat diverse andere steden er ook mee geholpen zullen zijn.’’