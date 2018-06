Help 50-plussers aan baan

Willen werkgevers ophouden met klagen dat er geen geschikt personeel te vinden is. Veel 50-plussers zitten bijvoorbeeld nog thuis. Met cursussen en opleidingen zijn deze mensen prima te plaatsen. Alleen is het een trend om ouderen eruit te gooien en op zoek te gaan naar jonger personeel. Maar die vijver is leeg. Bepaalde bedrijven hebben eerder 25 procent van hun vooral 45-plus personeel ontslagen en nu klagen ze dat ze geen jong personeel kunnen vinden. Is dit een manier om nieuwe werknemers van elders te halen? De overheid moet dit niet toestaan. Eerst werklozen aan de slag, dan kan er altijd gekeken worden om mensen hier te halen. Maak niet dezelfde fout als in de jaren ’70.

S. Vermey