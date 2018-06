Casanova: als enige man tussen 162 vrouwen in bajes

Niet alleen de voorliefde voor vrouwen is opmerkelijk. De sportliefhebber koos voor een verblijf in de gevangenis van Brieva bij Ávila – op honderd kilometer van Madrid – waar maar weinig sportmogelijkheden zijn.

Oud-handbalspeler Urdangarin vloog zondagavond vanuit zijn woonplaats Genève naar Madrid, waar hij de nacht doorbracht in een hotel. Om acht uur ’s ochtends meldde hij zich bij de gevangenis in Brieva. Dat beschikt over één mannenpaviljoen met vijf cellen. Omdat de andere vier andere cellen leegstaan, heeft de man van Infante Cristina het rijk voor zich alleen.

Hij kan zich vrij bewegen in het paviljoen en beschikt over een eigen patio en eetkamer. Daarnaast is er een bezoekkamer waar hij één keer per week zijn vrouw of kinderen kan ontvangen. Het is niet bekend of en wanneer Infante Cristina en haar kinderen naar Spanje verhuizen om dichter bij Iñaki te zijn.

Steenkoud

De laatste man die in Brieva zat – Luis Roldan, een kopstuk van de linkse PSOE partij betrokken bij corruptie – klaagde in 2005 over de kou in de cel die hij omschreef als ’een Siberische goelag’. Dat zal niet voor Urdangarin gelden, omdat er de laatste jaren, mede door zijn mogelijke komst, een miljoen euro is uitgegeven aan het vernieuwen van de verwarming.

De 50-jarige Urdangarin werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar en tien maanden cel wegens verduistering van miljoenen euro’s, misbruik van zijn koninklijke contacten en belastingfraude in de corruptiezaak Nóos.

Urdangarins ex-zakenpartner Diego Torres, die voor dezelfde delicten werd veroordeeld, vroeg gisteren nog opschorting van zijn gevangenisstraf aan, omdat hij een gratieverzoek van de regering afwacht buiten de cel.