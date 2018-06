Vanaf maandag landelijke staking streekvervoer

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Werknemers in het streekvervoer leggen maandag in het hele land het werk neer. De buschauffeurs en het regionaal treinpersoneel beginnen een staking voor onbepaalde tijd, kondigt vakbond FNV aan. CNV Vakmensen rept van ,,een (vooralsnog) driedaagse staking”. Reden is een al langer lopend conflict met de werkgevers in het streekvervoer over werkdruk en lonen.