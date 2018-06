Laseren beste optie voor ontsteking na filler

Andere mogelijkheden zijn medicijnen of opereren, maar die zijn minder effectief. Volgens de onderzoekers kunnen medicijnen bijwerkingen onderdrukken, maar zijn ze geen oplossing voor de oorzaak van de complicaties. Met operatieve verwijdering van de fillers kunnen littekens ontstaan. „De laserbehandeling is het meest effectief en veilig”, concludeert het academisch ziekenhuis op basis van onderzoek onder ruim 240 patiënten met complicaties.

Uit een eerder onderzoek van Erasmus blijkt dat naar schatting 1 op de 49 vrouwen in Nederland is behandeld met fillers. Maar over het aantallen complicaties, de ernst daarvan en behandelingen is nog weinig bekend.