VVD: geen taakstraf bij geweld tegen agenten

VVD-Kamerlid Foort van Oosten: „Het is onacceptabel dat geweld tegen een agent alleen leidt tot een taakstraf.” De meest recente aanleiding voor het pleidooi van de liberaal is een rechtszaak in Rotterdam. Een man die tijdens de rellen rond het Turkse consulaat een agent tegen het hoofd had geschopt, kwam er vanaf met een taakstrafje van 180 uur. Onder politiemensen was daar veel verontwaardiging over.

Van Oosten wil rechters bij geweld tegen hulpverleners niet langer de mogelijkheid geven om alleen een taakstraf op te leggen. In het Wetboek van Strafrecht is al bepaald bij welke misdaden de rechter dit niet mag doen en dat wetsartikel wil de VVD aanscherpen.

Het ’oprekken van het taakstrafverbod’ zoals de liberaal het noemt. „Taakstraf is voor dit soort daders volstrekt onvoldoende. Als de wet nu ruimte laat om deze daders als straf een plantsoentje te laten aanharken, moet de wet dus worden aangescherpt.”