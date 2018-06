’Gevangene pas vrij bij re-integratie en berouw’

We moeten juist geen strafkortingen geven, want straf is straf. Dat is wel zo duidelijk naar zowel de gestrafte als zijn slachtoffers of de nabestaanden. Ik ben voor een veel rechtvaardiger systeem: een gedetineerde moet zijn vrijheid zelf terugverdienen.

Hij komt pas vrij wanneer hij in zijn cel actief meewerkt aan re-integratie, berouw toont, een plan maakt inclusief opleiding, certificaten, etc. Doet hij dit niet dan blijft hij langer vastzitten.

Joost Eerdmans