’Als je niet wil deugen, moet je dat maar voelen’

Minister Dekker (Rechtsbescherming) wil het gevangenisregime aanscherpen. Hij wil af van de regel dat gevangenen na twee derde van de straftijd vrijkomen.

Momenteel is het ook nog zo, dat de gevangene, voordat hij voorwaardelijk wordt vrijgelaten, alvast verlof krijgt om aan de vrijheid te wennen. Wat is dat voor onzin. Dat doet hij dan maar in zijn eigen tijd. Hij is al genoeg gepamperd vóór dat hij in de gevangenis terechtkwam, vaak door eerdere straffen deels voorwaardelijk op te leggen.

Als je in dit land in de gevangenis terechtkomt, dan is er vaak al heel wat aan vooraf gegaan. Als je gewoon niet wil deugen dan moet je dat ook maar voelen. Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten.

Jan Muijs, Tilburg