Weer grote betogingen tegen Poetin in oosten Rusland

De betogers droegen portretten van de deze maand gearresteerde Sergej Foergal en riepen dat ze hem gekozen hebben en hem terug willen. President Poetin heeft hem afgelopen maandag officieel uit zijn functie gezet.

Foergal won in 2018 de plaatselijke verkiezingen van een kandidaat die Kremlin naar voren had geschoven. De 50-jarige politicus is naar Moskou gevlogen waar hij in voorarrest zit. Hij wordt ervan verdacht in de jaren 2004 en 2005 betrokken te zijn geweest bij verscheidene moorden op zakenlieden in de regio. Poetin heeft een partijgenoot van Foergal, Michail Degtjarjov, als interim-gouverneur aangesteld. Foergal en Degtjarjov zijn lid van de Liberaal-Democratische Partij, een partij die ondanks de naam een ultranationalistische partij is onder leiding van de roemruchte Vladimir Zhirinovsky.

Een voorman van de oppositie in Rusland, Aleksej Navalni, klaagde dat Poetin doet of er niets aan de hand is en de massale protesten in het Russische Verre Oosten van het land verzwijgt. Er zouden in meerdere steden betogingen zijn geweest tegen het beleid van president Poetin.