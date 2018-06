’Man steelt menselijke tenen van 5.500 dollar bij Body Worlds’

Dat schrijft de New Zealand Herald. De man moest de afgelopen dagen in de rechtszaal uitleggen waarom hij op 4 mei de tenen stal, op een expositie van Body Worlds Vital in Auckland.

De dief bekende meteen. Hij is voorlopig vrijgelaten en moet later dit jaar opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Body Worlds was dit jaar voor het eerst in Nieuw-Zeeland.

De tentoonstelling toont echte geplastineerde menselijke lichamen, die op een speciale manier zijn behandeld, waardoor het ontbindingsproces wordt tegengegaan. Het bedrijf zit onder meer in Amsterdam.