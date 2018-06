Basisscholen zien geen problemen door staking streekvervoer

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Basisscholen voorzien geen grote problemen als gevolg van de landelijke staking in het streekvervoer maandag. „De meeste kinderen in het basisonderwijs worden door hun ouders naar school gebracht. Daarbij staan de scholen vaak in de buurt van waar de kinderen wonen. Het kan wel wat overlast veroorzaken maar ik denk dat het wel meevalt”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs.