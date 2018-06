Docent ROC verdwijnt met 80 examens

Hoewel een groot deel van de studenten Facility, Horeca & Travel College het examen had gehaald, is al het bewijs daarvoor verdwenen nadat de invalleerkracht met de noorderzon is vertrokken. Volgens de regels van de Onderwijsinspectie is het resultaat daarom niet rechtsgeldig. Voor de studenten zit er niets anders op dan de toets opnieuw te maken.

De school spreekt van een „uitzonderlijke” en zeer vervelende situatie. Het ROC zegt er alles aan te hebben gedaan om de docent te traceren, maar heeft de man niet kunnen vinden. „We zijn langs geweest, hebben hem gebeld, gemaild, aangetekende brieven. Het mocht niet baten.”