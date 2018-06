Sociaaldemocraten: meer geld tegen migratie

PvdA-leider Lodewijk Asscher en Europese collega’s uit onder meer België en Italië kwamen dat overeen op een bijeenkomst in Amsterdam. Zij vinden ook dat Europa fors moet investeren in betere bescherming van vluchtelingen in de crisisgebieden, onder de vlag van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

De meest kwetsbare vluchtelingen (zoals vrouwen, kinderen en seksuele minderheden) kunnen vanuit dergelijke opvang naar Europa, met duidelijke quota voor alle Europese landen.