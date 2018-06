Gedumpte dove hond met staar overleden

Het dier werd maandagavond ’in slechte toestand’ gevonden bij een Esso-tankstation, in een donkere straat tussen de struiken, zo schrijft Needy Dogs. „Wie doet nou zoiets vreselijks?!”, schrijft de club op Facebook. „Hij was vastgebonden aan een netwerkkabel, achtergelaten om dood te gaan.”

Het dier had staar en is volgens de club vermoedelijk doof. Inmiddels is de hond naar een dierenarts gebracht, en is besloten om het dier in te laten slapen. „De kwaliteit van leven was niet meer zoals het moest zijn”, aldus de dierenclub.

„Eerst kreeg hij nog pijnstillers. Zijn hele nek was kapot, want de draad had zich ingevreten in de vacht”, meldt een vrijwilliger via de telefoon. „Het dier werd gevonden op zeven minuten loopafstand van het asiel. Ze wilden de kosten niet maken van euthanasie, vermoedelijk. Schandalig”, aldus de vrouw.

Needy Dogs vraagt om het dumpen van honden, dat met de naderende vakantie vaker zou kunnen gebeuren, te stoppen. „Mensen die de hond kwijt willen: breng zo’n beestje naar het asiel. Je hebt een hond aangeschaft, dus doe er wat voor. Het is geen excuus om zoiets te doen omdat jij op vakantie wilt!”