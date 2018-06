OM: geen terroristisch motief Pinkpop-aanrijding

Ⓒ De Telegraaf

MAASTRICHT - De verdachte van de dodelijke aanrijding maandagochtend in Landgraaf, had geen terroristisch motief. Dat blijkt uit het onderzoek tot nu toe, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man, een 34-jarige man uit Heerlen, zit sinds maandag vast nadat hij zichzelf had gemeld.