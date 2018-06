Ticketmaster eist overlijdensverklaring

Shelley Diment was gebroken toen haar 22-jarige dochter Ashlee door een zeldzame ziekte in korte tijd overleed. Het meisje had tickets voor een optreden van Ed Sheeran in Cardiff gekocht. De moeder wilde als ode aan haar dochter naar het concert toe.

De 44-jarige Shelley mailde Ticketmaster met de vraag of men de drie kaartjes van haar dochter op haar naam wilde zetten. In plaats van medeleven, kreeg de Engelse de keiharde eis dat ze maar eens moest bewijzen dat Ashlee was overleden.

Alleen als Shelley een overlijdensakte kon overleggen, wilde Ticketmaster misschien wel meewerken.

Maar dan nog moest zij een verklaring van een advocaat overleggen dat ze wel de moeder was van Ashlee. De tickets waren gekocht met de pinpas van moeder en de afhandeling was ook via haar mailadres gegaan, zo schrijft Walesonline.

„Ed Sheeran betekende zoveel voor mijn dochter. We hebben haar begraven in haar favoriete Ed Sheeran T-shirt. Zijn muziek werd ook gedraaid bij de uitvaart.”

Uiteindelijk na flink wat druk van de buitenwereld ging Ticketmaster overstag. „We zijn blij dat dit is opgelost”, zegt het bedrijf tegen Walesonline. Het bedrijf maakt ook excuses voor de botte behandeling.