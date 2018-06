D66 en ChristenUnie: ambassadeur VS op matje

D66 en CU spreken over een zorgelijke gang van zaken. Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU) vindt het „echt hartverscheurend” dat ouders en kinderen uit elkaar worden gehaald om ouders af te schrikken de grens over te steken. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemt het „de Verenigde Staten onwaardig.”

De regering liet maandag weten van plan te zijn de Amerikanen erop aan te spreken dat kinderen van asielzoekers en illegale migranten worden gescheiden van hun ouders. Ze wil dat nog doen voordat premier Mark Rutte op 2 juli een bezoek brengt aan het Witte Huis.

VVD steunt oproep niet

De grootste regeringspartij VVD laat weten de oproep niet te steunen. „Het is aan de Amerikaanse rechtsstaat om hiertegen op te treden”, zegt Kamerlid Han Ten Broeke. Kamerlid Martijn van Helvert van coalitiepartner CDA sluit zich hierbij aan.

Ten Broeke veroordeelt wel „de bewuste en stelselmatige scheiding van kinderen en hun ouders aan de Amerikaanse grens met Mexico.” Van Helvert stelt dat „als mensenrechten geschonden worden, we daar absoluut op tegen zijn. Dan moet je ook niet schromen je bondgenoten daarop aan te spreken.” Of er hier sprake is van mensenrechtenschendingen, liet Van Helvert in het midden.